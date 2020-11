Daniel Ramos destaca no Algarve que tem “uma equipa de campeões”

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, elogiou a forma como a equipa soube dar a volta, em Portimão, aos resultados menos bem conseguidas nas rondas anteriores, sublinhando que o triunfo alcançado na sexta jornada é, também, fruto do grande espírito de grupo que reina no seio do plantel.