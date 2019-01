Danças e bailinhos de Carnaval no Teatro Angrense

“O Teatro Angrense é um espaço fantástico para este género de espetáculo. Nele se sente e respira o ambiente típico e adequado à representação teatral dos artistas e encontra-se a comodidade e conforto que possibilitam aos espetadores acompanhar, pela noite dentro, durante quatro dias, aquela que é a maior, mais genuína e uma das mais ricas e diversificadas manifestações culturais da Terceira”, defendeu o vereador Guido Teles, responsável pelo pelouro da cultura do Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em nota de imprensa.





Os bilhetes custam 7,50 euros por pessoa e a totalidade da receita de bilheteira, à semelhança dos anos anteriores, será distribuída equitativamente pelas danças e bailinhos que atuarem no Teatro Angrense. Os ingressos estarão à venda, na bilheteira do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, nos dias 28 e 29 de janeiro, entre as 9 horas e as 21 hora e entre as 9 horas e as 17 horas, sem interrupção, e a partir de dia 30 janeiro, uma hora e meia antes de cada sessão de cinema ou evento. Os bilhetes estão também à venda, no Centro de Atendimento Integrado do Município, nos Paços do Concelho, a partir de 30 de janeiro (dias úteis, entre as 8h30 e as 16 horas); via on-line em ama.cmah.pt, a partir das 12 horas do dia 28 janeiro. Também haverá bilhetes à venda na bilheteira do Teatro Angrense, durante os dias de Carnaval, de 2 a 5 de março, que abrirá ao público meia hora antes da exibição de danças e bailinhos, com início pelas 16 horas, salvo no primeiro dia, a 2 de março, que terá início às 18 horas.





Este ano, diz a nota de imprensa, foi estabelecido um limite de venda de 6 bilhetes por pessoa, e manteve-se a idade mínima de 3 anos, para entrada das crianças na sala de espetáculo. Nesta edição de 2019, o município de Angra do Heroísmo, optou também por eliminar a modalidade do passe para quatro dias a favor do bilhete diário.





“Estas regras são necessárias para proteger o interesse do público e para garantir bons espetáculos”, explicou o autarca, acrescentando que o limite de bilhetes a adquirir por pessoa “pretende evitar a especulação, com a venda a terceiros por preços acima do estipulado, e a instituição da obrigatoriedade de adquirir bilhetes diários pretende evitar cadeiras vazias, enquanto outros as procuram, já que verificámos que muitas vezes quem adquire os pacotes acaba por não ir ao Teatro todos os dias. Estamos investidos em continuar a fazer desta aposta um sucesso e a criar as condições para que nada ofusque o brilho dos artistas e o bem-estar do público”.





Além da exibição de danças e bailinhos de Carnaval, está ainda prevista na programação cultural desta época, o tradicional Desfile Infantil que terá lugar na sexta-feira, dia 1 de março com início pelas 10 horas, para o qual serão convidadas todas as escolas do concelho, e as festas de rua, na Rua de S. João a 2 e 4 de março, iniciativa dos empresários locais que conta com o apoio do município.