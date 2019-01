Dan Riverman atua na 5ª Sessão do INSPIRAL

As mais lidas

Profunda, madura, envolvente, assim se define a música de Dan Riverman, segundo refere nota. Com uma essência feita de sentimentos, ilusões, amores e desamores, Dan Riverman explora o significado por detrás das suas letras através de uma voz profunda e inconfundível, unida a um estilo genuíno e apaixonado na sua guitarra.

A Casa da Cultura Carlos César, na freguesia de Santa Cruz, cidade de Lagoa, acolhe amanhã, pelas 21 horas, a 5ª Sessão do INSPIRAL, que conta com a atuação de Dan Riverman.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok