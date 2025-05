Da Weasel, James Bay e Matuê são cabeças de cartaz do Monte Verde

A Ribeira Grande volta a encher-se de locais e visitantes para o “maior festival dos Açores”, segundo comunicado de imprensa, que tem início na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto.

A 10.ª edição do festival de verão MEO Monte Verde, montada naquela cidade, decorre durante três dias, nos dias 8, 9 e 10 de agosto, junto à Praia do Monte Verde.

A edição de 2024 conta com algumas alterações face ao ano passado, nomeadamente em questões relacionadas com o recinto, conforme revelado por Jacinto Franco, promotor do evento, em declarações ao Açoriano Oriental.

A zona de restauração será alargada, para que as pessoas possam “ter alguma comodidade” no ato da compra de comida, que também vai ter “mais oferta” este ano, revelou.

O palco secundário também será alvo de alterações. Geralmente, situava-se no “recinto principal”, adiantou Jacinto Franco, mas nesta edição vai passar para o outro lado da ribeira.

“No ano passado houve alguma interferência com o som do palco principal e do secundário”, explicou o promotor. Esta alteração visa melhorar as condições do som durante os espetáculos.

Até à data, os preparativos para o festival de verão estão a decorrer “de uma forma normal” e as previsões são “as melhores”, confessou Jacinto Franco ao jornal.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, segundo Jacinto Franco, vão ser “três dias de casa cheia” e os passes gerais da primeira fase deverão esgotar muito em breve.



No primeiro dia, a 8 de agosto, o destaque vai para nomes como Dillaz, Jorge Palma e, como cabeça de cartaz: Da Weasel. Terão lugar ainda as atuações de Choppers, Lhast, Manolo, Miss Universo e Rushrap.

No dia seguinte, sexta-feira, dia 9, James Bay é o artista em grande plano, tendo destaque também Diogo Piçarra e Wet Bed Gang. Esse dia contará ainda com nomes como Abaixo Cu Sistema, Cristóvam, Sara Cruz, Romeu Bairos, Dusk, Fred Cabral, Guii, Niggy, Outsidah, Pimp William, Ritta e Souza B2B Tójó.

O último dia, sábado, dia 10, vai também do nacional ao internacional e prevê a atuação de Matuê, BIIA, Richie Campbell, Xutos & Pontapés e The Buzz Lovers. Para além disso, os palcos receberão artistas como Mike Tech, D1scofever, Macow & Gonga, Morbid Death, Os Duques, The White Heads e Yang.

Nos três dias, a abertura do palco será feita por Hilow. As horas das atuações ainda não foram divulgadas ao público.

“Ter o tempo do nosso lado” também é fundamental para o promotor de eventos, pelo que as previsões do tempo “são boas”.

Jacinto Franco concluiu a intervenção com um agradecimento a todos os seus parceiros, sobretudo à sua equipa.