Croácia apanha susto, mas goleia e elimina o Canadá

Em Al Rayyan, na segunda ronda do Grupo F, os norte-americanos entraram a ganhar com um golo de Alphonso Davies, logo aos dois minutos, mas acabaram o encontro sem qualquer possibilidade de alcançar os oitavos de final, naquela que está a ser a sua segunda presença de sempre em campeonatos do mundo, depois da estreia em 1986.

Apesar da desvantagem, a Croácia puxou do estatuto de vice-campeã mundial e acabou por construir uma goleada justa, com Kramaric em destaque, com um ‘bis’, aos 36 e 70 minutos, com Marko Livaja, aos 44, e Lovro Majer, aos 90+4, a assinarem também o nome na lista de marcadores.

Kramaric foi o goleador, mas foi Perisic o grande responsável pela ‘remontada’ croata, com várias arrancadas pelo lado esquerdo, assistindo com sucesso por duas vezes o avançado do Hoffenheim.

Após o nulo com Marrocos, com uma exibição com pouco ‘brilho’, a Croácia demonstrou novamente que pode ter uma palavra a dizer neste Campeonato do Mundo e passou a somar quatro pontos no Grupo F, em igualdade precisamente com Marrocos, enquanto a Bélgica soma três, com a terceira e decisiva jornada a prometer emoção.

O jogo no Estádio Internacional Khalifa foi uma ‘lufada de ar fresco’ num Mundial2022 que tem sido até agora demasiado ‘enfadonho’, com Croácia e Canadá a entrarem em campo sem complexos e com o único objetivo de chegar à vitória.

Prova disso foi o golo de Alphonso Davies, logo aos dois minutos, com um cabeceamento indefensável após boa jogada coletiva, com o Canadá a apresentar dois avançados (Larin e David), com o jogador do Bayern Munique e Buchanan abertos nas alas, situação que deixou os croatas completamente desorientados.

A velocidade e irreverência de Buchanan, que fez a assistência para o golo, e Davies dominaram a parte inicial da partida, com a Croácia sem soluções para parar as arrancadas dos seus adversários.

Com surpresa, o Canadá estava em vantagem, mas também em ‘cima’ na partida, com a Croácia a tentar reorganizar o seu jogo, com Modric, sobretudo, a não conseguir ter bola.

O médio do Real Madrid acabou por passar um pouco ao lado do jogo, mas Perisic, outro veterano, entrou em cena, sendo ‘peça chave’ na recuperação da sua seleção.

O extremo do Tottenham foi puxando a sua equipa para o ataque e assistiu Kramaric, aos 36 minutos, no lance do empate, com o avançado a ser letal dentro da área, com um remate de pé esquerdo.

Com a igualdade, o jogo passou a ser da Croácia e, antes do intervalo, Livaja completou a reviravolta, com um pontapé certeiro à entrada da área.

Se calhar, a desvantagem ao intervalo até podia ser considerado injusta para o Canadá, mas a segunda parte acabou por ser praticamente toda croata, com o guarda-redes Borjan a impedir uma derrota mais pesada dos norte-americanos.

Eustáquio, que voltou a ser titular no Canadá, acabou por não regressar dos balneários para a segunda parte, enquanto Steven Vitória manteve-se no centro de defesa até final.

Aos 70 minutos, outra vez com Perisic como ‘cérebro’, Kramaric trabalhou muito bem dentro da área e fez o terceiro da sua seleção, novamente de pé esquerdo, após várias oportunidades falhadas por si, mas também por outros colegas de equipa.

Com tudo praticamente decidido, o central canadiano Miller foi o expoente máximo da desorientação norte-americana e, nos descontos, perdeu a bola em zona proibida, deixando Orsic e Majer isolados, acabando o jogador do Rennes por ‘faturar’.