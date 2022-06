Cristina Calisto recebeu alunos do curso de Desporto de Ferreira de Zêzere

A presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto, recebeu no edifício dos Paços do Concelho, uma turma do Curso Profissional de Técnico de Desporto, Escola EB2,3/S Pedro Ferreiro, do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere.