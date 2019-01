Cristina Calisto recebe Bispo de Angra e Ilhas dos Açores

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, recebeu, quinta-feira, no salão nobre dos Paços do Concelho, o Bispo de Angra e Ilhas dos Açores, D. João Lavrador, no âmbito da sua visita pastoral às paróquias da cidade de Lagoa, que decorre até à próxima segunda-feira.

Na ocasião, Cristina Calisto reafirmou a postura da autarquia no acompanhamento e proximidade com as paróquias do concelho, refere nota.





A visita culminou com a oferta, por parte da autarca, de um Santo António em cerâmica, padroeiro de um dos ex-libris da cidade de Lagoa, a igreja e o convento de Santo António (franciscanos), situado em Santa Cruz e produzido na cerâmica vieira.





Por sua vez, D. João Lavrador, acompanhado pelos dois párocos da cidade de Lagoa, o Padre Nelson Vieira das paróquias do Rosário e Atalhada e o Padre Nuno Maiato, das paróquias de Santa Cruz e dos Remédios, elogiou a Câmara Municipal de Lagoa pelo seu papel fulcral na relação de proximidade com as diversas paróquias do concelho, felicitando o executivo camarário pelo seu trabalho, em prol de uma melhor educação e pela promoção social de todos os lagoenses.





Durante estes dias de deslocação às paróquias de Lagoa, o Bispo de Angra irá visitar diversas instituições e associações, clubes desportivos, escolas e juntas de freguesia, por forma a inteirar-se da realidade lagoense, nomeadamente das dificuldades e anseios das comunidades.