Cristina Calisto destaca investimentos realizados na freguesia do Rosário

A autarca falava na sessão comemorativa de mais um aniversário da freguesia, que teve lugar na terça-feira, altura em que relembrou que “passados dois anos de uma pandemia que nos limitou, estamos todos juntos, para celebrar os 429 anos da freguesia de Nossa Senhora do Rosário e a poucos dias de comemorar os 500 anos da Lagoa”, disse a presidente da autarquia citada em nota de imprensa.





“O Rosário é sem dúvida, o centro urbano principal do concelho e daqui partem os catalisadores da prossecução social de todo o concelho”, afirmou a edil que aproveitou para fazer um balanço e relembrar algumas ações de modernização desenvolvidas na freguesia, nomeadamente a “construção da ciclovia, o Tecnoparque, o Hospital Internacional dos Açores; o Hotel Hilton, a construção de novas habitações, a remodelação da praça de N. Sra. do Rosário, a obra em curso do parque de estacionamento, o novo Gabinete de Atendimento ao Munícipe, a nova sede do Centro Social e Cultural da Atalhada, os serviços de apoio a crianças e jovens no âmbito da Saúde Mental e a construção do 2.º edifício do Nonagon”.





Por outro lado, Cristina Calisto referiu que, é intenção da Câmara Municipal de Lagoa continuar a projetar esta freguesia no futuro, “mais precisamente com a candidatura ao projeto Bairros Digitais, garantir que o cabo submarino seja amarrado no Rosário servindo diretamente as empresas do Tecnoparque, local onde também se pretende que venha a ser uma zona livre tecnológica, cuja Legislação Regional está a ser trabalhada e isso, sem descurar as respostas sociais, nomeadamente com a estratégia local de habitação, a ser implementada até 2026”.





Cristina Calisto agradeceu, igualmente, a colaboração da Junta de Freguesia do Rosário, na pessoa da sua presidente, Lucrécia Rego, pelo “bom desempenho e pela capacidade que tem de saber ouvir e de ser, acima de tudo, uma mulher de causas e solidária”. Felicitou também Gilberto Borges pelo trabalho que desenvolveu “durante os 18 anos em que esteve ao serviço do Poder Local”.





Gilberto Borges, antigo presidente da Junta de Freguesia do Rosário, recebeu a medalha da freguesia, por forma a assinalar toda a sua dedicação nos anos em que esteve ao serviço do Poder Local.





Saliente-se que a sessão comemorativa contou com a atuação do Orfeão de N. Sra. do Rosário e do Coro da Associação Musical de Lagoa.