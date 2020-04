Covid-19 e falta de apoios podem levar ao fim do Clube K

A pandemia de Covid-19 que está a varrer o mundo, o clima de incerteza social e económica que paira no ar e as dificuldades financeiras com que o clube se debate, anualmente, para poder apresentar equipas de voleibol competitivas a representar a Região ao mais alto nível da modalidade em Portugal são alguns dos motivos que estão por detrás desta decisão que, diz João Pimentel, vai ser fortemente equacionada nos próximos tempos.









