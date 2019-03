Corso de Carnaval atrai milhares a Ponta Delgada

O tradicional Corso de Carnaval de Ponta Delgada saiu na manhã desta sexta-feira à rua com, aproximadamente, quatro mil participantes, que animaram e abrilhantaram as ruas do centro histórico.

De acordo com nota de imprensa da autarquia, da moldura humana que pintou de muitas cores e alegria a cidade fizeram parte as centenas de pessoas que assistiram ao desfile, imbuídos do espírito carnavalesco.

Como lembrou o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada “o divertimento é essencial na vida” e o Carnaval é, por excelência, “um momento de alegria e partilha”.

José Manuel Bolieiro lembrou que o corso resulta de um trabalho que se faz o ano inteiro nas escolas e na rede de ATLs do município de Ponta Delgada e que este ano até contou com a colaboração de São Pedro.

O edil congratulou-se com a adesão ao evento promovido pela autarquia, tanto no que respeita à participação no corso, sendo que este ano estiveram envolvidas todas as escolas básicas integras do concelho, como à mobilização da população local e visitante que assiste ao mesmo.

Em termos de organização, Bolieiro também se mostrou satisfeito, destacando a celeridade na limpeza da cidade: “A autarquia tem sempre garantido com bons serviços, qualidade e diligência dos nossos colaboradores, que imediatamente a seguir à passagem do corso as ruas estejam limpas, sem qualquer prejuízo de sustentabilidade ambiental e para segurança rodoviária e pedonal”, sustentou o presidente, citado na mesma nota.

O autarca assistiu ao corso e interagiu com os participantes, de todas as idades e com as mais variadas fantasias.

Entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, o Corso de Carnaval 2019 contou com a participação da Rede de ATLs municipais, do Colégio Arco-Íris – COOPDELGA, do Jardim de Infância A Estufinha – Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo, Creche/JI São Pedro – Centro Social e Paroquial de São Pedro, JI Castelinho Encantado - Centro Social e Paroquial de São José, Creche / JI Gente de Palmo e Meio, JI Os Traquinas – Centro de Bem Estar João XXIII, JI Coração de Jesus – Patronato de São Miguel, CATL – Cantinho da Luz – Casa do Povo de Fenais da Luz, ATL - Centro Social e Cultural de Fenais da Luz e todas as Escolas Básicas Integradas do concelho de Ponta Delgada.

Participaram, ainda, os estabelecimentos de ensino privado, nomeadamente Externato A Passarada, Cooperativa de Ensino A Colmeia, Colégio São Francisco Xavier, Colégio do Castanheiro e Jardim-Escola João de Deus.

As IPSS, como Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes dos Açores, Seara do Trigo, Aurora Social, Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição – Arrifes, Centro Intergeracional – Junta de Freguesia de São Sebastião, Idosos – Junta de Freguesia de São Vicente Ferreira, Universidade Sénior de Ponta Delgada, ARRISCA, Associação 9 Circos e A Alternativa – Associação Contra as Dependências também desfilaram. Isto além da Escola Secundária Antero de Quental e as escolas profissionais EPROSEC e MEP – Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

O Carnaval em Ponta Delgada prossegue esta noite e segunda-feira com os tradicionais Bailes do Coliseu Micaelense e termina na terça-feira com a Batalha das Limas.