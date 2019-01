Convento da Esperança vai sofrer obras para melhorar acolhimento de peregrinos

O Convento da Esperança vai sofrer obras de modo a melhorar as condições de acolhimento e acompanhamento dos peregrinos que pernoitam no Santuário.

Segundo o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a intervenção que será efetuada pretende “dar a possibilidade dos peregrinos viverem uma maior intimidade” com o Ecce Homo. “Os santuários são lugares de acolhimento e por isso uma das vertentes do acolhimento, para além da parte espiritual que é determinante, é a parte das instalações”, enfatiza o Cónego Adriano Borges, em declarações ao Sítio Igreja Açores, ressalvando que em causa estão obras com um custo elevado que terão de ser feitas de forma faseada e com o apoio governamental.





