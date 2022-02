Construção civil pode condicionar agricultura açoriana

“Os investimentos para 2022 são realistas e verdadeiros, mas há aqui uma variável que nós não controlamos, que tem a ver com o comportamento do mercado da construção civil”, explicou António Ventura, em declarações aos jornalistas, no final de uma audição na Comissão de Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada na cidade da Horta, a propósito das propostas de Plano e Orçamento para 2022.

António Ventura indicou que a falta de mão de obra na construção civil nos Açores e o aumento dos custos de produção estão a deixar “desertos” alguns concursos lançados pelo Governo, na área da abertura de caminhos rurais e até de construção de novos matadouros.



“Temos concursos que estão a ficar desertos, quer essencialmente para a abertura de caminhos, porque há uma grande lista de espera nas empresas de construção civil, que têm tido um aumento de custos, quer no ferro, quer no cimento, quer na mão de obra. Por isso, os investimentos planeados podem ter esta variável, que não sabemos qual será o seu comportamento”, insistiu o titular da pasta da Agricultura.

O Plano de Investimentos dos Governo para 2022 prevê uma verba de 112,8 milhões de euros, para as áreas da Agricultura e Desenvolvimento Rural, dos quais 60,8 ME correspondem a fundos diretos da Região e 52 ME de fundos comunitários.

Em comparação com o Plano do Governo de 2021, há uma redução de investimento público de 8,1 ME nestes setores, situação que já originou críticas por parte da Federação Agrícola dos Açores, que veio reivindicar, em comunicado, um reforço dos apoios públicos aos agricultores açorianos, para compensar o aumento dos custos de produção.

“Há sempre necessidade de um reforço de verbas. Nós nunca conseguimos fazer tudo aquilo que pretendemos fazer”, admitiu o secretário regional da Agricultura, quando confrontado com as críticas das associações agrícolas, recordando que parte desta redução de verbas resulta também da diminuição de fundos comunitários.

Os deputados à Assembleia Legislativa dos Açores iniciaram hoje dois dias de audições aos membros do Governo para analisar as propostas de Plano e Orçamento para 2022, documentos que serão discutidos e votados em plenário a partir de 22 de novembro.