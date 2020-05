Congresso da Sociedade debate futuro da ilha do Faial

A sessão terá como oradores Sandro Jorge, coordenador do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta, Marco Santos, psicólogo e presidente da Casa de Infância de Santo António, Filipe Ávila, sócio-gerente da Casa d’Ávilas, e Luís Arruda, médico dentista, indica comunicado.



A moderação desta edição do evento ficará a cargo da jornalista Helena Fagundes, do Diário Insular.



A abertura do evento será feita pela coordenadora do Congresso da Sociedade, Sofia Ribeiro, cabendo a José Manuel Bolieiro, presidente do PSD/Açores, encerrar os trabalhos da quarta sessão do Congresso da Sociedade.



A sessão relativa à ilha de São Jorge tem transmissão em simultâneo no site do partido e na página do Congresso da Sociedade no Facebook.



Recorde-se que o Congresso da Sociedade é uma iniciativa anunciada pelo presidente do PSD/Açores para “ouvir e valorizar” o contributo individual dos açorianos para o futuro coletivo da Região.



O Congresso da Sociedade tem uma sessão relativa a cada ilha do arquipélago e é realizado em formato digital, por videoconferência, na sequência das restrições resultantes da pandemia da Covid-19.



O Congresso da Sociedade é aberto ao público, que pode participar através de comentários durante a transmissão em direto na página do Congresso da Sociedade no Facebook.



Pode igualmente ser preenchido um formulário de participação disponível no site do partido.