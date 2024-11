"Confiança na juventude é chave para o progresso dos Açores"

De acordo com nota de imprensa, José Manuel Bolieiro, dirigindo-se aos jovens da Região, sublinhou a importância da contribuição mútua entre os Açores e a sua juventude, afirmando que "primeiro são os Açores a trabalhar para o sucesso e o futuro dos jovens. De seguida são os jovens a trabalhar para o sucesso dos Açores. Eu acredito na capacidade da nossa juventude”, disse citado na nota.





José Manuel Bolieiro aproveitou ainda a ocasião para destacar a recente iniciativa do Governo dos Açores, intitulada “+ Jovem”, que tem como objetivo prioritário a formação dos jovens açorianos e a promoção da sua estabilidade profissional e social.





Saliente-se que esta iniciativa é destinada a criar condições favoráveis à fixação de jovens qualificados na região, bem como à atração de novos talentos, contribuindo para a competitividade e produtividade das empresas açorianas.





Entre as medidas introduzidas pelo “+ Jovem”, destaca-se o “pagamento de duas viagens anuais de ida e volta entre o local de residência do estudante e o estabelecimento de ensino, seja este nos Açores, na Madeira ou no continente português. Será atribuído um “Cheque-livro” no valor de 100 euros aos jovens que atinjam a maioridade, e será criado um Gabinete de Apoio ao Estudante Deslocado, bem como um mecanismo simplificado de registo numa bolsa de empregabilidade, facilitando o recrutamento por empresas e pelo sector social”, indica a nota de imprensa.





Outra medida importante que o Governo dos Açores faz referência é a devolução do valor correspondente ao pagamento das propinas e do IRS para todos os jovens que se comprometam a exercer a sua atividade profissional nos Açores por um período de cinco anos, até completarem 35 anos de idade.





O “+ Jovem” inclui ainda um sistema pelo qual os estudantes matriculados em Instituições de Ensino Superior fora da Região pagarão apenas o valor máximo previsto no subsídio social de mobilidade para viagens de ida e volta ao continente português e à Madeira, eliminando a necessidade de reembolsos posteriores.