Concurso para construção de Tecnopolo, nos Açores, adjudicado à 3ª tentativa

Segundo a mesma fonte, a obra foi adjudicada a um agrupamento de empresas (Marques, SA, Tecnovia-Açores e Afavias), que terão 24 meses para construir o Tecnopolo.

Este centro de investigação vai ser construído nas antigas instalações da fábrica de conservas da Cofaco, na cidade da Horta, abandonadas há mais de uma década.

O Tecnopolo – Martec, obra integrada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), é um complexo ligado às ciências do mar, dividido em três grupos: uma “Incubadora Azul”, que irá acolher empresas ligadas à economia do mar; um Centro de Aquicultura, uma atividade que será realizada de forma experimental nos Açores; e um espaço para acolher a equipa que gere o Parque Marinho dos Açores.

O Governo Regional dos Açores, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, já tinha lançado dois concursos públicos internacionais para a construção deste centro de investigação, um com um valor base de 13,7 milhões de euros, acrescidos de IVA, e um segundo com um valor base de 21 milhões de euros, mas ambos ficaram desertos.