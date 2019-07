Concerto de Ana Moura reagendado para amanhã

A organização das Festas de Santa Maria Madalena anunciou que, devido às actuais condições climatéricas adversas e por recomendação da Protecção Civil Municipal, a programação prevista para esta noite no palco do recinto sofreu alterações, tendo o concerto de Ana Moura sido reagendado para amanhã, dia 22 de julho, pelas 23h00, revela nota enviada à comunicação social

A mesma nota revela que a actuação de Insert Coin foi cancelada e que os insufláveis não abrirão, explicando que o forte vento que se faz sentir torna inviável garantir a segurança de pessoas e bens.



A organização acrescenta ainda que para minimizar os constrangimentos, nomeadamente para os adquirentes de pulseira/bilhete de entrada para o dia de hoje no recinto (patinódromo municipal), será processado o reembolso do preço previsto para o dia de hoje a todos quantos pretendam exercer esse seu direito, de acordo com os critérios legais aplicáveis, devendo os interessados comunicá-lo imediatamente junto dos serviços camarários, comunicação esta a ser feita entre os dias de hoje, 21/7/2019 e de amanhã, 22/7/2019, único modo habilitante a não subsistirem quaisquer questões relacionadas com a demonstração de não participação efectiva nos eventos.