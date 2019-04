Claque impedida de entrar e acusa PSP de agressões

O grupo organizado de adeptos ‘Armada Vermelha’ foi impedido de entrar no Estádio de São Miguel com os habituais adereços de apoio ao Santa Clara, tendo acabado por assistir à primeira parte da receção ao Moreirense a partir da estrada regional.

Os agentes da PSP presentes no recinto desportivo não autorizaram a entrada de faixas, megafone, tambores e outros adereços, que só são autorizados a claques legalizadas. Uma situação inédita no Estádio de São Miguel, pois nos anteriores jogos do Santa Clara, a ‘Armada Vermelha’ esteve sempre nas bancadas com os adereços proibidos no sábado à tarde.





