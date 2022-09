Cinema de Claúdia Varejão e Sérgio Tréfaut no Festival de Veneza que começa hoje

O festival, criado há 90 anos e visto pelos ‘media’ como uma rampa de lançamento para o cinema de Hollywood a caminho dos Óscares, arranca sem restrições sanitárias por causa da covid-19 e abre com "White Noise", de Noah Baumbach, protagonizado por Adam Driver e Greta Gerwig.

O filme, adaptação de um romance de Don DeLillo, é uma das 23 longas-metragens da competição oficial pelo Leão de Ouro, ao lado de "Blonde", de Andrew Dominik, com Ana de Armas no papel de Marilyn Monroe, "Bones and all", de Luca Guadagnino, novamente com Timothée Chalamet, "No Bears", do realizador dissidente iraniano Jafar Panahi, atualmente a cumprir pena de prisão, "Saint Omer", de Alice Diop, ou "All the beauty and the bloodshed", de Laura Poitras, sobre a fotógrafa norte-americana Nan Goldin.

Fora de competição, estarão, entre outros, "Don't worry darling", de Olivia Wilde, com Florence Pugh e Harry Styles, "The Kiev Trial", de Sergei Loznitsa, e "Nuclear", documentário de Oliver Stone.

No festival, o cinema português está presente com "A noiva", de Sérgio Tréfaut, na competição da secção "Horizontes", e "Lobo e Cão", de Cláudia Varejão, no programa competitivo "Dias dos Autores".

"A noiva" é uma ficção inspirada em histórias reais de raparigas que se juntaram a combatentes pelo autoproclamado Estado Islâmico e foi rodado no Curdistão iraquiano.

"Lobo e Cão" foi rodado em São Miguel, nos Açores, onde a realizadora Cláudia Varejão tinha estado em 2016, em residência artística, no Pico do Refúgio, e conta com produção da Terratreme com a francesa La Belle Affaire.

Fora de concurso está "When the waves are gone", do realizador filipino Lav Diaz, com coprodução portuguesa, pela Rosa Filmes.

"O sangue" (1989), primeira longa-metragem de Pedro Costa, integra, em versão restaurada, a Semana da Crítica de Veneza.

A realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa faz parte do júri do prémio "Luigi de Laurentiis", destinado a primeiras obras.

No mercado de financiamento estão dois projetos cinematográficos com coprodução portuguesa: "Ze", uma longa-metragem de ficção da autora mongol Lkhagvadulam Purev-Ochir, e "Queer Utopia", produção brasileira de Lui Avallos, no âmbito do cinema imersivo e de realidade virtual.

A 79.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, cujo júri do Leão de Ouro é presidido pela atriz Julianne Moore, terminará a 10 de setembro.