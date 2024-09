Ciclista Iúri Leitão vai ser o mais novo Cidadão de Honra de Viana do Castelo

A atribuição da distinção foi justificada pelo presidente da Câmara, Luís Nobre, com a “magnitude do desempenho” de Iúri Leitão nos Jogos Olímpicos de Paris e “pelos notáveis serviços prestados ao desporto e à divulgação da cidade de Viana do Castelo”.

Os vereadores do PSD, CDS-PP e o independente Eduardo Teixeira contestaram o momento da decisão, invocando o regulamento da atribuição dos títulos honoríficos que acontece sempre no dia 20 de janeiro de cada ano, dia comemorativo do foral da cidade.

Segundo os três vereadores, a proposta de atribuição do título de Cidadão de Honra a Iúri Leitão devia ser discutida, como sempre, em reunião à porta fechada, em janeiro, antes da sessão solene do Dia da Cidade.

Apesar de considerarem que esta proposta "pode abrir precedentes" e de "não cumprir os regulamentos", acabaram por votar favoravelmente, após uma intervenção do presidente da Câmara apelando à necessidade da política ter uma componente "emocional", porque o ciclista alcançou um "feito único e provavelmente irrepetível".

Em agosto, Iúri Leitão e Rui Oliveira sagraram-se campeões olímpicos de madison nos Jogos Olímpicos de Paris, em França, sendo que o atleta de 26 anos, natural da freguesia de Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo, também conquistou a medalha de prata no omnium.

Iúri Leitão é o primeiro atleta português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos.

O ciclista é, desde 2021, cidadão de Mérito de Viana do Castelo “pelos relevantes serviços prestados ao desporto, nomeadamente no ciclismo, enquanto campeão europeu de pista em ciclismo”.

A missão portuguesa, de 73 atletas, conquistou quatro medalhas em Paris2024: ouro no madison, por Rui Oliveira e Iúri Leitão, prata também no omnium, ambas no ciclismo de pista, a prata de Pichardo no triplo salto e o bronze de Patrícia Sampaio no judo.