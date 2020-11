Chuva forte provoca inundações em algumas moradias e vias nas ilhas Terceira e São Miguel

De acordo com fonte da Proteção Civil dos Açores, no que diz respeito a inundações de vias, foram registadas duas em Angra do Heroísmo, três na Praia da Vitória, ilha Terceira e uma na Ribeira Grande, ilha de São Miguel.

Em termos de inundações em habitações, foram registadas: uma na Ribeira Grande, três na Praia da Vitória e quatro em Angra do Heroísmo.

Houve a necessidade de realojar duas pessoas, na sequência de uma das quatro inundações registadas em Angra do Heroísmo, visto que o teto da habitação estava em risco de colapsar. Este realojamento ficou a cargo do Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo.

A Proteção Civil dos Açores adianta que estas situações encontram-se, quase todas resolvidas.

Envolvidos nas ocorrências, estiveram os bombeiros dos respetivos concelhos, os serviços municipais de proteção civil dos respetivos concelhos, a Direção Regional das Obras Públicas, numa ação coordenada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.