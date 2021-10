Chegou ao fim “Operação Periferia”, de vacinação contra a covid-19 nas ilhas sem hospital

Clélio Meneses visitou o Centro de Vacinação de São Roque, instalado no Salão da Banda União Artista. O governante agradeceu, na ocasião, o empenho e o espírito de missão dos profissionais que ali cumpriam a última etapa da segunda fase da “Operação Periferia” e, através deles, a todos os profissionais de saúde que participaram nas etapas anteriores.

“O balanço é muito positivo, foi a forma de imunizarmos as ilhas dos Açores sem hospital e conseguimos alcançar esse objetivo em todas essas ilhas, exceto nas Flores, onde estamos a cerca de 200 doses de alcançar 70% da população vacinada com as primeira e segunda tomas, o que significa que os objetivos de proteger a população Açoriana estão a ser alcançados conforme definimos”, disse Clélio Meneses no final da visita.

O governante referiu também que o sucesso da operação se deveu “ao espírito de múltipla cooperação entre várias entidades, desde logo da parte da Coordenação Regional de Vacinação, da Ordem dos Enfermeiros, no processo inicial da ‘task force’ de vacinação e do Ministério da Defesa, das Unidades de Saúde de Ilha, das autarquias locais, e dos bombeiros”.

Clélio Meneses relevou a importância deste processo, face à necessidade de proteção da população, numa altura em que os Açores registam um incremento da atividade turística.

“Se não tivéssemos feito o que fizemos, o que é que não seria. Qualquer pequeno surto poderia crescer, poderia criar mais intranquilidade, e poderia afetar de forma decisiva saúde e a economia destas ilhas”, vincou.

Clélio Meneses adiantou ainda que o processo de vacinação contra a covid-19 vai conhecer um maior incremento nas ilhas sem hospital, para permitir que em finais de julho ou meados de agosto a população açoriana esteja vacinada com duas doses.

No total de ambas as fases da “Operação Periferia” foram vacinadas 14.695 pessoas, com ambas as doses, nas ilhas sem hospital, à exceção do Corvo, a primeira a receber a vacinação em massa, no mês de março deste ano.

A taxa de imunização nestas ilhas ultrapassa os 70%, à exceção das Flores, que ultrapassou já os 60%, como referido anteriormente. Participaram na operação profissionais de saúde das unidades de saúde de ilha, enfermeiros designados pela respetiva Ordem e uma equipa militar cedida pelo Ministério da Defesa Nacional, que esteve presente na primeira fase.

Em São Roque do Pico, acompanharam a visita de Clélio Meneses o Coordenador Regional da Vacinação, Pedro Monjardino, o presidente da Ordem dos Enfermeiros nos Açores, Pedro Soares, e a Presidente da Unidade de Saúde de Ilha do Pico, Ana Jorge.