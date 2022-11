Chega propõe fim da taxa turística no continente para açorianos e madeirenses

"É uma das propostas do grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República para o Orçamento do Estado de 2023, que prevê a isenção do pagamento da taxa turística no continente para os habitantes dos Açores e da Madeira", lê-se na nota de imprensa do Chega/Açores.

Segundo a nota de imprensa, esta medida foi apresentada no âmbito de uma reunião entre o grupo parlamentar do partido e o deputado único do Chega no parlamento açoriano, José Pacheco, para juntarem "contributos dos Açores para melhorar o Orçamento do Estado de 2023".

O Chega considera que a isenção da taxa turística para açorianos e madeirenses, que pernoitem em estabelecimentos hoteleiros no continente, "deverá avançar em 2023".

O partido entende que a aplicação de taxa turística para os habitantes dos Açores e Madeira que se deslocam ao continente – "maioritariamente em trabalho ou por motivo de doença – configura uma diferenciação negativa entre os cidadãos portugueses”, devendo ser "abolida".

Na mesma nota de imprensa, o Chega/Açores sublinha o "constante trabalho conjunto" entre o deputado açoriano José Pacheco e o grupo parlamentar do partido na Assembleia da República, "fundamental para se conseguir alavancar a posição dos Açores na República".