Chega acusa Rui Moreira de não ter cumprido o projeto de 2013

Em declarações aos jornalistas, no final de uma arruada em Santa Catarina que contou com a presença do líder do Chega, António Fonseca, atual presidente da Junta do Centro Histórico do Porto, eleito nas listas de presidente do município, questionou como é que Rui Moreira “consegue dormir descansado”.

“Como é que nós podemos aumentar a natalidade se a cidade do Porto tem um presidente de Câmara que consegue dormir descansado sabendo que os jovens não têm casa a rendas acessíveis, sabendo que a empregabilidade, que até houve alguma, vem de outros concelhos, o que faz também que a mobilidade comece a ficar mais apertada”, perguntou.

Segundo o candidato do partido de André Ventura, o autarca portuense faltou ao prometido: “O Rui Moreira não cumpriu o projeto de 2013. Eu vou dar um exemplo: o caso do Bolhão. O projeto do Bolhão de 2013 era para ter residenciais para estudantes, já não está, mudou completamente”, referiu.

António Fonseca fez questão de salientar que é um verdadeiro independente, ao contrário de outros a quem chamou “falsos independentes”.

“Os falsos independentes são aqueles que já foram militantes de partidos e passaram a independentes. Eu nunca fui militante de nenhum partido, nunca me fiz convidado e fui convidado. Eu gosto do Porto”, afirmou.

São candidatos à presidência da Câmara do Porto, nas eleições de 26 de setembro, Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" - apoiado por IL, CDS, Nós, Cidadãos!, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).