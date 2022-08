Chega/Açores lamenta não estar previsto investimento em porto de pescas nas Flores

De acordo com uma nota imprensa daquela força política, foi “com alguma surpresa que o Chega recebeu a resposta a um requerimento acerca da operacionalidade do porto de pescas de Ponta Delgada, na ilha das Flores”.

“Depois de denunciados, pelos próprios pescadores, vários constrangimentos naquele porto - entre os quais dificuldade em acolher todas as embarcações, falta de eletricidade no cais, falta de um guincho seguro e de um molhe para maior proteção – a Secretaria Regional do Mar e das Pescas garante não ter conhecimento ‘da existência de problemas que impeçam a operacionalidade do porto de pescas de Ponta Delgada das Flores", refere o deputado do Chega/Açores.

O deputado ressalva que, "no entanto, na resposta ao requerimento, o Governo Regional diz-se ‘atento ao interesse local no prolongamento do cais acostável’”.

José Pacheco sublinha o facto de o Governo estar “atento” à necessidade de se aumentar o cais, face às cinco embarcações de pesca profissional e cerca de uma dezena de embarcações de recreio ali ancoradas, mas reitera que são os próprios pescadores que pedem o alargamento daquela estrutura.

O também líder regional do Chega/Açores refere que, na sequência das respostas ao seu requerimento sobre as futuras intervenções programadas naquele porto, “para garantir melhor segurança aos pescadores”, o Governo Regional refere “não ter previstas outras ações no Plano Anual de 2022, à exceção da instalação de assinalamento marítimo no local”.

O parlamentar lamenta “não estarem previstos outros investimentos, dadas as necessidades denunciadas pelos pescadores daquela comunidade”, mas ressalva que “pelo menos já se está a pensar em melhorar o assinalamento marítimo, como forma de salvaguardar a segurança da navegação das embarcações e da própria estrutura do cais”.

O deputado aponta que “ainda se está a aguardar resposta da Direção de Faróis da Autoridade Marítima, que é a responsável pela elaboração do projeto, pois, segundo a resposta do Governo, só em setembro é que aquela instituição fará uma visita ao cais de Ponta Delgada, na ilha das Flores”.

José Pacheco diz que os pescadores e quem usufrui diretamente daquele cais “não estão a ser ouvidos em relação às reais dificuldades que enfrentam para poderem exercer a sua profissão”.