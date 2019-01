Certificação civil promove rapidez e simplicidade

As mais lidas

Na altura, a 27 de julho de 2016, já operavam na ilha Terceira as companhias aéreas SATA e TAP, tendo a Ryanair iniciado também ligações à ilha em dezembro desse ano.

A certificação da Base das Lajes para a utilização permanente pela aviação civil foi atribuída no dia 23 de julho de 2018, dois anos depois de os governos regional e nacional terem assinado um protocolo nesse sentido.

Segundo o Governo Regional, as regras e procedimentos da operação civil passaram a constar de um manual de aeródromo, que não existia, e passou a estar garantida a utilização das placas militares para estacionamento de aviações civis, em caso de falta de capacidade da placa C.

O Governo Regional refere ainda a existência de uma “redução significativa” do período de antecedência dos pedidos de autorização dos voos civis, que passaram de 72 horas para uma, quatro, oito ou 24 horas, consoante os casos.

Entre as principais alterações provocadas pela certificação, segundo o executivo açoriano, está o facto de as autorizações para a realização e voos terem passado a ser da responsabilidade da Aerogare Civil das Lajes.

A certificação civil foi feita nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2010, de 31 de maio, e atestada pelo certificado de aeródromo nº 52 emitido pela Autoridade Nacional de Aeronáutica Civil (ANAC).

Francisco Coelho falava aos jornalistas à margem de um encontro, inserido nas jornadas parlamentares socialistas, com a diretora da Aerogare Civil das Lajes, que permitiu aos deputados inteiraram-se das vantagens de ter uma pista certificada e autorizada pelo Estado também para uso civil.

O parlamentar declarou que a certificação civil da base, localizada no concelho da Praia da Vitória, “não é apenas um título”, contemplando um “conjunto de consequências extremamente importantes”.

O deputado socialista açoriano Francisco Coelho declarou que a certificação civil da pista do aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, vai permitir um processo “mais simples e mais rápido” na operação aérea.

