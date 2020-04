Cercas sanitárias em São Miguel vão manter-se

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, anunciou esta quinta-feira que as cercas sanitárias na ilha de São Miguel vão manter-se até dia 1 de maio.

Recorde-se que a cercas sanitárias em São Miguel foram implementadas no dia 3 de abril, terminando o prazo inicial esta quinta-feira.

O prorrogar das cercas surge, disse o chefe do executivo açoriano em conferência de imprensa, realizada em Ponta Delgada, surgem após pareceres nesse sentido da coordenadora de saúde pública na região e da Autoridade de Saúde dos Açores.

Vasco Cordeiro referiu que "também ao abrigo do disposto na legislação nacional sobre o estado de emergência, é prorrogada a interdição de deslocações entre os seis concelhos desta ilha, assim como, mesmo dentro de cada concelho, a circulação e permanência de pessoas na via pública".



Mantêm-se, também, todas as interdições já decretadas ao abrigo da Resolução do Conselho de Governo que decretou pela primeira vez as cercas sanitárias.



Prevê-se, neste novo período, as mesmas "exceções de circulação já contempladas na anterior Resolução sobre este assunto, mantendo os documentos e declarações que comprovam essas exceções a sua validade por este novo período, desde logo as emitidas pelas entidades patronais e outras".