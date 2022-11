Cerca de 61 mil euros para a participação europeia

O Conselho do Governo Regional dos Açores aprovou, na sua última reunião, as comparticipações financeiras aos clubes açorianos participantes nas provas internacionais.

O montante para as seis equipas que já competiram ou ainda vão fazê-lo é de 61 510€.

O União Sebastianense recebeu 6 877€ por ter estado com a equipa feminina na fase de qualificação à Europe Cup de ténis de mesa.



Ainda no ténis de mesa, o Centro Social do Juncal teve direito a 9 736€ pela participação na fase de qualificação da Champions League, verba que inclui o ajustamento da majoração dos apoios complementares da fase de qualificação da época passada.

A formação feminina do clube da Praia da Vitória teve direito a 480€ referentes à prova de 2021/2022.

Os jogos que o União Sportiva realizou com a equipa luxemburguesa do Grengewald, ficando afastado da fase de grupos da EuroCup feminina ao ter perdido os dois jogos, permitiram um apoio de 14 673€.

As equipas açorianas de voleibol ainda não entraram em competição, mas sabem o que vão ter de ajuda para os primeiros jogos.

O Clube K, da ilha de São Miguel, tem direito a 16 480€ por defrontar a 24 e 30 deste mês o Dudingen, da Suíça, nos 32 avos de final da Challenge Cup feminina.

À formação da Fonte do Bastardo, que enfrenta o Akaa Volley, da Finlândia, vai ser entregue um valor de 13 259€ na competição da Taça CEV masculina.