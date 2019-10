Cerca de 200 crianças das escolas do do 1º ciclo de Ponta Delgada recebem tesouras para canhotos

Cerca de duas centenas as crianças das 34 escolas do 1º ciclo do Ensino Básico de Ponta Delgada receberam, esta quinta-feira, tesouras especificamente destinadas a canhotos.

Trata-se de uma iniciativa da Câmara de Ponta Delgada que pretende sensibilizar os mais novos para a igualdade e, ao mesmo tempo, proporcionar condições para que todas as crianças possam realizar as suas tarefas e adquirir as competências necessárias, independentemente das diferenças, diz nota de imprensa.



Hoje, celebra-se o Dia Municipal para a Igualdade e para assinalar a data, a autarquia, através da vereadora que tutela a educação, Maria José Duarte, procedeu à entrega simbólica de tesouras próprias para canhotos na Escola Básica e Integrada de São Sebastião.





Na ocasião, a vereadora refereiu que esta iniciativa da autarquia, concretizada pela Divisão de Desenvolvimento Social, tem como objetivo levar todas as crianças a possuir as mesmas ferramentas de trabalho, independentemente de serem dextras ou esquerdinas.



Uma questão de considerou de extrema importância, sobretudo no que respeita à sensibilização das crianças para o respeito pelas diferenças e pelo direito à igualdade.