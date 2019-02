Centro Natália Correia recebeu perto de 3 mil visitantes em 2018

De acordo com nota, o espaço municipal foi palco de encontros/reuniões, lançamentos de livros, formações, workshops, colóquios, comemorações, conferências, seminários, palestras, congressos e saraus culturais.

O Centro Natália Correia é um espaço cultural da Câmara Municipal de Ponta Delgada, datado de 2011, que faz parte de uma rede de imóveis ligados à promoção e estudo do património cultural do município.

O município de Ponta Delgada escolheu como patrono, Natália Correia, figura central de cultura portuguesa do século XX, tendo sido poeta e escritora, cuja naturalidade assenta na freguesia de Fajã Baixo.

O Centro Natália Correia dispõe de um auditório municipal, com capacidade para 100 pessoas sentadas, de uma sala de exposições temporárias de média duração, de uma biblioteca com livros que fazem parte da Biblioteca Municipal, como também é centro de reservas do município, em matéria de obras de arte e de ofertas ao presidente.