Centro Municipal de Cultura acolhe 'UNEARTHED', de Pat Loucks

Na exposição, Pat Loucks apresenta têxteis que “podem ter vindo de um sítio de escavação arqueológica, sujeitos ao funcionamento do solo, materiais vegetais e micro-organismos”, alinhados com o seu interesse em “observar e registar mudanças de formas e padrões na paisagem que resultam da atividade humana, das forças naturais ou simplesmente da passagem do tempo”, refere nota de imprensa.





Os trabalhos expostos, suspensos ou na parede, resultam da utilização técnicas e materiais relacionados com o trabalho feminino tradicional, estando também associados a conceitos ligados a essa tradição, como a reciclagem, a reutilização ou a reconfiguração.





A mostra, com entrada gratuita, pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 e aos sábados das 14h00 às 17h00.





Pat Loucks é licenciada em Arte, na vertente Têxteis, pela Universidade de Arte e Design Nova Escócia, em Halifax, Canadá. Após a conclusão da licenciatura, trabalho vários anos como tecedeira, criando tapeçarias, roupas e acessórios como cobertores e utensílios domésticos. A artista tem-se dedicado, mais recentemente, à criação de marcas e padrões em tecido com cera, materiais vegetais, corantes, tintas, costuras e apliques.