CEMAH com o melhor resultado líquido de sempre em 2018

"O rácio de capital situou-se nos 12,18%. Do referido relatório destaca-se, ainda, o incremento do volume da carteira de depósitos e de crédito, que se traduziram num aumento das respetivas quotas de mercado na Região Autónoma dos Açores em 13,34% e 6,24%, respetivamente. O total de crédito concedido bruto situou-se nos 229.206.756€ e os depósitos de clientes nos 392.714.563€”, pode ler-se numa nota de imprensa, que adianta que a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, acionista único da instituição de crédito regional, aprovou o relatório apresentado e respetiva proposta de distribuição de lucros, assim como a única lista de candidatura a membros dos órgãos sociais.

Recentemente, a Assembleia Geral da CEMAH reuniu, em sessão ordinária, para deliberar, entre outros assuntos, sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2018 e eleger os titulares dos órgãos sociais (mesa da assembleia geral, do conselho de administração, do conselho fiscal e o revisor oficial de contas) para o triénio 2019-2021".