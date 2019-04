CDU quer aumentar número de deputados eleitos

O cabeça de lista europeu da CDU, que junta PCP e "Os Verdes", desejou aumentar o número de deputados eleitos no Parlamento Europeu, ao entregar a lista no Tribunal Constitucional (TC), em Lisboa.

"Mais do que um objetivo [aumentar o número de deputados no Parlamento Europeu] do PCP [CDU], é uma necessidade do país que está nas mãos dos portugueses. Os últimos anos demonstraram que foi importante termos deputados da CDU no Parlamento Europeu. Nunca vacilaram perante a necessidade de defender o interesse nacional, dos trabalhadores e do povo contra todas as pressões e houve muitas, chantagens da parte de instituições da União Europeia. É de toda a utilidade reforçar esta presença. Obviamente, é um objetivo nosso", disse João Ferreira.