CDS/PP pede informações sobre financiamento público do Hospital Internacional dos Açores

O pedido de informação foi solicitado através de um requerimento dirigido nesta quinta-feira ao Governo Regional, indica uma nota de imprensa divulgada pelo partido.

Segundo o deputado do CDS/PP Rui Martins, citado na nota, o investimento no Hospital Internacional dos Açores “terá sido, em parte, beneficiário de fundos públicos”, pelo que é "uma questão de transparência a publicidade dos montantes envolvidos e de quais os ganhos para a Região, do investimento no setor privado, no que concerne à melhoria dos serviços de saúde prestados aos açorianos".

O requerimento questiona, designadamente, se o HIA “recebeu algum apoio financeiro da Região Autónoma dos Açores ou de algum programa ou fundo comunitário gerido pela Região Autónoma dos Açores”.

O grupo parlamentar do CDS/PP pretende ainda saber “quem foram os promotores do projeto, ou projetos, de candidatura a fundos comunitários” e “que garantias foram entregues, da parte dos promotores, no âmbito da candidatura”.

De acordo com Rui Martins, "as questões levantadas no requerimento foram suscitadas pelas recentes declarações públicas do presidente do conselho de administração do HIA, Luís Farinha".

O CDS-PP refere que, em maio, aquele responsável manifestou “a disponibilidade do Hospital para se articular com o Serviço Regional de Saúde (SRS), permitindo evitar a deslocação de doentes para fora da Região, nomeadamente para a realização de cirurgia cardíaca".

“O CDS-PP entende, por isso, questionar quais as unidades de saúde que reuniram com o HIA, quando e quem foram os interlocutores, que diligências foram tomadas, quais as tabelas de honorários e serviços apresentados pelo HIA, e saber se algum dos acionistas tem interesses na área da Cirurgia Cardiotorácica”, acrescenta.

O deputado sublinha que “os Açores são beneficiários de fundos estruturais da União Europeia, por forma a reduzir as assimetrias sociais e económicas em relação à média europeia", pelo que se "exige rigor e equidade na aplicação destes fundos”.

O Hospital Internacional dos Açores (HIA), um investimento de cerca de 40 milhões de euros, foi inaugurado em março de 2021.