Catarina Branco expõe no Convento de Santo António

“Tal como a estratégia que o Museu de Lagoa-Açores tem assumido, esta exposição é uma articulação entre o conhecimento ancestral e a criação hodierna”, revela nota enviada à comunicação social, acrescentando: “Esta exposição articula-se com o projeto ‘Reinventar a tradição - Do Artesanato à Contemporaneidade’, cuja segunda fase está a ser implementada pela edilidade lagoense, e visa, precisamente, valorizar as atividades de base artesanal com fibras vegetais, que se desenvolvem no território contribuindo para a sua matriz identitária”.

A exposição encontra-se aberta ao público, até ao dia 12 de abril, no seguinte horário: de segunda a sexta, no horário de inverno, até ao dia 31 de março, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, e no horário de verão, a partir do dia 1 de abril das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00