Casa do Povo da Ribeira Grande oferece almoço ao Rancho de Romeiros da Matriz

A Casa do Povo da Ribeira Grande ofereceu, na terça-feira, o almoço ao Rancho de Romeiros da freguesia da Matriz da Ribeira Grande, tal como tem vindo a fazer nos últimos anos.

O presidente da instituição, Albano Garcia, e alguns colaboradores, rumavam à Lomba do Alcaide, local onde foi oferecido a refeição.



Na ocasião, refere nota, o mestre do rancho, Ildeberto Garcia, comoveu-se ao expressar a gratidão dos irmãos romeiros pelos gestos solidários de que são alvos aquando das romarias.



Por seu turno, o presidente da Casa do Povo manifestou o seu testemunho de devoção religiosa e salientou a importância de se "unificar o material ao espiritual, usando uma comparação muito simples, mas muito reveladora: “se quando o corpo não é alimentado fica debilitado, também a alma sem alimento perde o seu fervor e vida!”.