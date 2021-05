Licenciada em Ciências do Desporto e Educação Física na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - Universidade de Coimbra (2001 a 2006), a nova presidente do CAFBPD é instrutora/professora no clube desde 2015, desempenhando ainda as funções de guia de canyoning



A lista encabeçada por Carla Frontoura, de 38 anos, propõe-se “Honrar o passado...Investir no Futuro”, e o lema de campanha assenta num projeto com visão e sentido de missão e que visa a valorização dos recursos humanos e físicos e materiais da instituição, bem como a melhoria e o aperfeiçoamento das suas políticas. O objetivo, como aponta a presidente em nota de imprensa, passa por “aprimorar a qualidade dos serviços prestados e ir, cada vez mais, ao encontro das necessidades e da satisfação dos públicos do clube”. A nova direção do CAFBPDquer, entre outras medidas, reforçar e diversificar a oferta das atividades desportivas, celebrar protocolos com a AHBVPD e com instituições de saúde e bem-estar, fomentar o investimento na formação e na competição dos atletas de natação e dinamizar workshops e ações de sensibilização na área da saúde e desporto. Além disso, pretende também modernizar os balneários e instalações sanitárias e requalificar parque de estacionamento. A Mesa da Assembleia Geral é constituída por Manuel Arruda (Presidente), Luís Machado (Secretário) e António Morais (Vogal). Da Direção fazem parte Carla Frontoura (Presidente), Nuno Valadão (Vice-Presidente, área administrativa), Natércia Padilha (Vice-Presidente, área desportiva), Rui Carvalho (Tesoureiro), Eduardo Pinto (Secretário), Carmen Costa (1.º Suplente) e Francisco Canha (2.º Suplente). Do Conselho Fiscal fazem parte Mónica Simas (Presidente), Manuel Matos (Secretário) e João Paulo Medeiros (Vogal). O Conselho Jurisdicional é constituído por Carolina Carreiro (Presidente), Sofia Pereira (1.º Vogal) e Pedro Azevedo (2.º Vogal).