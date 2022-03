Carina Paim e Sandro Baessa apurados para finais dos 400 metros T20

No Estádio Olímpico de Tóquio, Carina Paim, vice-campeã europeia da especialidade e recordista nacional (57,26 segundos) correu a eliminatória em 59,43, e parte para a final com o quarto melhor tempo do conjunto das duas séries de apuramento.

Sandro Baessa, recordista nacional da distância (49,49) parte para a final, agendada para terça-feira, com a oitava melhor marca do conjunto das duas eliminatórias (49,86)

A final da prova masculina está marcada para terça-feira, às 19h11 locais (10h11 nos Açores), enquanto a feminina deverá ter início às 20h38 locais (11h38 nos Açores).