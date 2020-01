Cantares às Estrelas em Vila Franca do Campo no dia 31 de janeiro

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, o evento vai contar com a participação de 12 grupos e cerca de 450 cantadores no total, provenientes de quatro concelhos da ilha de São Miguel, nomeadamente Vila Franca do Campo, Nordeste, Ponta Delgada e Ribeira Grande.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas edições, os grupos participantes vão cantar inicialmente na escadaria do edifício Municipal, que este ano contará com novidades em termos da decoração do espaço.

Depois dessa atuação, os grupos irão percorrer e animar várias ruas do concelho, em direção ao Largo Bento de Góis.

Vão participar os seguintes grupos e instituições: CATL “Os Cordeirinhos” de Vila Franca do Campo”; Coro Infanto-Juvenil de Ponta Garça; Grupo de Cantares da Lombinha da Maia; Coro de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada; Universidade Sénior de Ponta Delgada; Grupo de Cantares e Violas de Água D’Alto; Escola Profissional de Vila Franca do Campo; Grupo de Cantares Vozes do Mar do Norte; Grupo de Cantares da E.B.S. de Nordeste; Grupo de Serenatas Vozes da Vila; Grupo de Folclore de Ponta Garça; e o Grupo de Cantares de São Pedro.