“Ambos são pessoas de alto prestígio e vêm acrescentar muita credibilidade a esta candidatura que, recordo, pretende trabalhar para assegurar a continuidade do clube e da sua prova maior, sem alaridos, de forma positiva, construtiva, inclusiva e credível, com ideias claras sobre o que deve ser o futuro do clube, das suas provas e da modalidade”, escreve o candidato à presidência do GDC, na nota de imprensa.



Mário Riley, primeiro campeão dos Açores de ralis, corria o ano de 1979, já esteve ligado ao “Comercial, tendo feito parte da direção de provas, “numa ligação que, embora não contínua, só terminou em 2003”. Já Camilo Moniz é economista, empresário, gestor de empresas, e diretor-geral da NOSAçores, sendo “profundo conhecedor da área na qual vai intervir no clube”, lê-se na nota. A 27 de junho, Rui Moniz apresentou a sua candidatura ao Grupo Desportivo Comercial, com a bandeira de assegurar a estabilidade e a continuidade do GDC e a manutenção do Azores Rallye no Campeonato da Europa de Ralis. Na mesma altura, Rui Moniz revelou que, caso ganhe, mantém a confiança no atual diretor de prova António Medeiros.