Candidata do BE diz que há uma direita que dá a mão a quem defende retrocessos

“Quando eu digo que nós combatemos uma extrema-direita que quer fazer retrocessos, digo também que há uma direita que quer esses retrocessos e tem de ser combatida”, defendeu a candidata bloquista, numa ação que contou com a presença da coordenadora do BE, Mariana Mortágua.

Catarina Martins aludiu ao debate com o candidato da AD, Sebastião Bugalho, que disse que estaria ao seu lado nos direitos das mulheres, mas que no parlamento europeu se vai sentar na bancada “dos partidos que em Portugal têm atacado o direito ao aborto e que estão a fazer alianças neste momento com a extrema-direita italiana”.

A candidata do Bloco de Esquerda frisou que é necessária “união contra o conservadorismo” e que é importante desenvolver a ideia de que “podemos ser melhores enquanto comunidade”.

Segundo Catarina Martins, estas são as mais importantes eleições europeias, por entender que a Europa não está a ir por um bom caminho e “é preciso ter a força de criar novos caminhos”.

“Estas são as eleições europeias mais importantes de sempre, porque é verdade que há uma extrema-direita que anda já a ameaçar a liberdade das mulheres, dos direitos humanos e os direitos tanto de quem vem de fora como de quem já cá está, e têm que ser combatidos”, frisou a cabeça de lista do BE.

A líder bloquista, Mariana Mortágua, alertou que “a Europa decide mesmo uma grande parte das nossas vidas” e é importante votar, assim como estar atento ao posicionamento de cada partido.

“É importante estar atento ao que cada partido vai fazer quando estiver sentado no parlamento europeu, é importante saber o que é que vão fazer, ao lado de quem estão sentados e que valores defendem”, realçou a coordenadora do Bloco de Esquerda, durante a intervenção na Covilhã, no distrito de Castelo Branco.