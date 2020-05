Cancelados todos os espetáculos durante as Festas do Nordeste

Em nota de imprensa, a Câmara Municipal do Nordeste informa que “toda a programação prevista para as Festas do Nordeste, incluindo concertos e outras atividades de animação, fica assim cancelada, sendo as verbas que seriam gastas no evento aplicadas no reforço do combate ao surto da Covid-19”.

A Câmara do Nordeste afirma também que toma esta medida “tendo em conta o potencial risco para a saúde pública que este evento representa ao reunir milhares de pessoas nas ruas e no recinto de espetáculos da Vila do Nordeste”.

A autarquia reconhece que esta decisão “deixa os nordestenses e todos os amantes desta grande festa certamente tristes”, mas não deixa de salientar que, nesta altura, esta é a decisão “mais prudente, especialmente dada a incerteza de propagação do vírus e das suas consequências”.

O município do Nordeste afirma ainda considerar que o bem da saúde pública é “muito superior a qualquer interesse de caráter cultural, tradicional e económico”, pelo que só depois de retomada a normalidade da vida em sociedade, será também retomada a atividade lúdica.