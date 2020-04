Cancelado o maior evento motard dos Açores

Os motivos que levaram a organização a decidir pelo cancelamento do Terceira Motorfest são as consequências da pandemia de Covid-19 na Região.

Em 2020, o evento deveria realizar-se entre os dias 10 e 15 de junho, a anteceder as festas Sanjoaninas, sendo que a organização espera poder levar a cabo a iniciativa em 2021.

Criado em 2016 pelo Clube Motard de Santa Maria, o então designado Azores Motorfest já tinha percorrido, para além da ilha mais oriental do arquipélago, as ilhas do Pico, Graciosa e São Jorge.

A cada ano o programa da grande festa do mototurismo da região contempla espetáculos motards de freestyle, espetáculos de dança, concertos e passeios temáticos.