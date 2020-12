Campeonato de Futebol dos Açores será retomado a 17 de janeiro

A entidade organizadora da prova pretende fazer disputar 11 jornadas que restam para completar a primeira fase do campeonato, mais as 10 da segunda fase, altura em que o campeonato vai ser dividido em dois grupos de cinco equipas.



A intenção é disputar todas as jornadas sem qualquer interrupção (não haverá também a habitual paragem entre a primeira e a segunda fase), o que fará com que o Campeonato de Futebol dos Açores apenas termine a 6 de junho de 2021.



Esta proposta vai, todavia, ser apresentada e votada pelos clubes, em reunião que a AFH pretende realizar na primeira semana de janeiro.



Recorde-se que o campeonato foi suspenso a 24 de novembro, sendo a última ronda, a sétima, foi disputada a 15 de novembro.



De recordar que ainda estão por realizar dois jogos em atraso: o Operário - Santiago, da primeira jornada, e o encontro Marítimo - Operário, da segunda.



O Angrense, com 14 pontos, é o atual líder do campeonato, mas o Operário, que segue em segundo com 13, tem dois jogos a menos.