Câmara do Funchal recebeu 110 candidaturas a Bolsas de Criação Artística

“Foram recebidas, nesta primeira edição, um total de 110 candidaturas, com propostas regionais, nacionais e internacionais”, lê-se na informação distribuída pelo município funchalense.

No documento, o presidente da Câmara do Funchal, governada pela coligação Confiança (PS, BE, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!), explica que “o propósito destas bolsas é contribuir para a consolidação da atividade de artistas provenientes de múltiplas disciplinas artísticas, regionais e não só, de modo a que possam encontrar no Funchal um contexto propício ao desenvolvimento da sua prática profissional”.

Este projeto das Bolsas de Criação Artística, no sentido de atribuir apoios financeiros anuais, foi lançado pelo município este verão.

Miguel silva Gouveia aponta que foram recebidas “muitas propostas de artistas madeirenses”, também dos Açores, Porto, Évora, Castelo Branco e Lisboa, e ainda, a nível internacional, de Cabo Verde, Brasil e Inglaterra.

No seu entender, “o sucesso da iniciativa já é, por isso, evidente”, complementado que o júri, composto por artistas e elementos indicados pela Câmara do Funchal e a Universidade da Madeira, vai selecionar seis candidaturas vencedoras, as quais vão receber bolsas no valor 5.000 euros para “desenvolver projetos em residência artística no Funchal”.

Miguel Silva Gouveia referiu que o júri é constituído por Carolina Caldeira, Francisco Fernandes, Sara Anjo, Paula Erra, Tiago Casanova, Paulo Beju, Duarte Encarnação, Luisa Paolinelli e Sandra Nóbrega.

O grupo vai avaliar fatores como “a formação académica, a ligação do projeto ao Funchal, a inovação e qualidade artística do projeto, a clareza, lógica e sistematização da apresentação e o potencial de impacto social”, apontou.

Salienta que nos projetos apresentado há “uma preponderância nas candidaturas em artes visuais, nomeadamente cinema, fotografia e design”.

Ainda realçou que os resultados vão ser apresentados em setembro e que as residências artísticas serão desenvolvidas entre 01 de outubro e 31 de dezembro de 2022.

“As Bolsas de Criação Artística são mais uma prova da forma como conseguimos desenvolver soluções de qualidade, capazes de dar respostas aos artistas e aos demais profissionais do setor”, sublinhou o autarca funchalense.

Miguel Silva Gouveia argumentou que, “desde o início da crise pandémica que estamos a viver, a Câmara Municipal do Funchal tem tratado a Cultura como um bem essencial e contribuído para a subsistência dos artistas e para o acesso à Cultura por parte dos funchalenses, com um programa de eventos que se adaptou às condicionantes existentes para que, no concelho, o setor nunca parasse.”

O presidente do principal município da Madeira vincou que este investimento visa “continuar a oferecer as melhores condições possíveis para quem vive apenas da sua criação artística”.

“Essa criação, para além de fundamental para o processo de enriquecimento do património cultural, é essencial para garantir a diversidade cultural numa sociedade cada vez mais globalizada, permitindo às artes assumir uma dimensão constitutiva da identidade do Funchal, um pilar onde assenta a nossa candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027”, conclui Miguel Silva Gouveia.