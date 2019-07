Câmara distribui 55 pensões do Espírito Santo por três dezenas de instituições do concelho

No próximo sábado, a Câmara Municipal de Ponta Delgada vai distribuir 55 pensões por três dezenas de instituições particulares de solidariedade social do concelho.

A distribuição que como habitualmente será feita pelos serviços da Divisão de Desenvolvimento Social, já se tornou tradição nas Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e faz parte integrante da homenagem popular à terceira pessoa da Santíssima Trindade - a partilha.





De acordo com nota de imprensa, as pensões serão distribuídas por Cáritas de S. Miguel (2 Centros de Acolhimento), Lar da Mãe de Deus, Casa do Gaiato - Obra do Padre Américo, Aurora Social (apoio a deficientes), “Novo Dia” Associação para a Inclusão Social, CAT - Centro de Emergência e Acolhimento Temporário para Homens, Instituto Bom Pastor – Lar Filomena da Encarnação, Associação Seara de Trigo, Centro de Acolhimento “O CAMINHO”(IAC), Associação Alternativa (apoio a toxicodependentes), Residência Sem Abrigo “ VIDA NOVA” São Roque, Instituto Margarida de Chaves, Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo (acolhimento de crianças), Casa Abrigo – Centro de Apoio à Mulher e Patronato de São Miguel.





Também receberão pensões do Espírito Santo, Associação ARRISCA, “VILA AZÁLEA” (Unidade de Vida Apoiada -Centro Paroquial de São José), Centro de Bem Estar Social do Livramento, Associação de Seniores de São Miguel, Projeto “Zero Desperdício”, Estabelecimento Prisional Regional de Ponta Delgada, “Vila Bem Me Quer” - Associação de Pais e Amigos Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, Casa de Saúde de São Miguel, Casa dos Manaias- Associação Amor Azul, Infosolidária, Fajã de Baixo Solidária, Projeto São Lucas, Paróquia de São José e Paróquia de Matriz de São Sebastião.