Câmara de Ponta Delgada prepara ajuda a Moçambique

Recorde-se que a passagem do ciclone Idai por Moçambique devastou territórios inteiros e causou centenas de mortos, sendo descrita, pelas agências internacionais de ajuda humanitária, como o pior desastre no sudeste da África em duas décadas.

O autarca disse ainda que uma das instituições com as quais o município está em contacto é a Associações dos Imigrantes nos Açores.

Citado em nota de imprensa, José Manuel Bolieiro afirmou que o município está "sensível ao drama social que se vive em Moçambique e a trabalhar em parcerias para dar apoio àquele país do continente africano".

A Câmara Municipal de Ponta Delgada está em contactos com diversas instituições para “encontrar parcerias das quais possa resultar um contributo e um apoio para as vítimas da tempestade dramática que assolou Moçambique”, anunciou o presidente.

