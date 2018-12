Câmara de Ponta Delgada e PSP reforçam cooperação

Na ocasião, José Manuel Bolieiro, citado em nota de imprensa, expressou a “enorme satisfação por este entendimento e pela concretização deste protocolo”. “A cooperação institucional entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a PSP tem sido exemplar e em vários domínios”, congratulou-se, dando como exemplo o apoio na componente social, aquando da realização de eventos culturais e desportivos, nas ações de formação e sensibilização aos mais diversos públicos e aquando da instalação da Polícia Municipal.

Esta cooperação é agora reforçada. A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai assegurar as obras de remodelação do espaço de atendimento ao público e da área envolvente que lhe está confinada, através da instalação de um novo balcão de atendimento ao público e todas as obras de adaptação dos espaços diretamente relacionados com a melhoria da funcionalidade e condições de acolhimento dos cidadãos que recorrem aos serviços da Polícia de Segurança Pública na Esquadra Sede do Comando Regional, sita na Rua da Alfândega, em Ponta Delgada, suportando os encargos daí decorrentes.

Na sequência do documento assinado, explica a nota que a câmara compromete-se, também, a colaborar com o Comando Regional da PSP, pelos meios ao seu alcance, na promoção e divulgação da atividade desenvolvida pela Polícia de Segurança Pública, com vista a incrementar o sentimento de segurança dos cidadãos.

Por seu turno, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, compromete-se a colaborar com a Câmara Municipal de Ponta Delgada na prossecução das suas atribuições, designadamente em iniciativas que entenda desenvolver nas áreas da Cultura, da Educação e da Ação Social.

Na assinatura do Protocolo de Cooperação, o Comandante Regional da PSP expressou a satisfação pelo alargamento da cooperação com o município de Ponta Delgada que vem permitir o melhoramento das condições de atendimento e acolhimento dos cidadãos de Ponta Delgada e dos visitantes desta cidade cada vez mais “cosmopolita”.

Diz ainda anota que o Superintendente José Poças Correia defendeu a importância do atendimento para a boa imagem das instituições, sendo que o mesmo deve, avançou, incluir as condições físicas e o atendimento em si.