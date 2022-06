Câmara da Ribeira Grande retoma festas da cidade

Um dos pontos altos das festas são as comemorações do aniversário de elevação a cidade, que celebra este ano o seu 41º aniversário, e que coincidem com o feriado municipal e o Dia de São Pedro, no dia 29 de junho, indica nota de imprensa.





Para além da sessão solene, onde serão condecoradas algumas individualidades do concelho, serão retomadas, no mesmo dia, as Cavalhadas de São Pedro, que decorrem a partir das 12 horas e a procissão em honra a São Pedro, a partir das 18 horas, com saída da Igreja de São Pedro, da Freguesia da Ribeira Seca.





A nota explica que na a véspera do feriado municipal, no dia 28 de junho, irão sair à rua as marchas de São Pedro, que conta com a participação de nove grupos, todos eles provenientes do concelho da Ribeira Grande, e respetivas bandas filarmónicas, totalizando cerca de 1500 participantes.





O desfile terá início pelas 20h30, com partida do Estádio Municipal da Ribeira Grande, e percorrerá as artérias da Freguesia da Ribeira Seca, em direção à Igreja de São Pedro.





Destaque ainda para as atuações dos grupos nacionais “Santamaria”, no dia 18 de junho, pelas 22 horas, no Largo Hintze Ribeiro, inserido no programa das Festas do Divino Espírito Santo, promovidas pela autarquia, João Pedro Pais e Jorge Guerreiro, nos dias 26 e 27 de junho, no Largo de São Pedro, na Freguesia da Ribeira Seca, e ainda, o concerto dos “Fadoalado”, no dia 29 de junho, também no Largo de São Pedro.





No fim de semana de 1 a 3 de julho, a Câmara Municipal da Ribeira Grande promove a retoma da “Festa do Comércio”, com animação diversa ao longo do centro histórico da cidade, com destaque para o domingo, dia 3 de julho, a partir das 16 horas, com música ao vivo em vários pontos da cidade e com a atuação das marchas de São Pedro, que irão desfilar ao longo da rua Direita da cidade.







Na apresentação das festas, Alexandre Gaudêncio, presidente da autarquia, destacou a importância da “retoma das festas como sinal de vitalidade da cidade e do concelho da Ribeira Grande, que por sinal atraem mais pessoas à cidade e, ao mesmo tempo que se promovem as tradições locais, deixa-se mais valor para a economia local”.





Marcaram presença na apresentação oficial do programa das festas da cidade os vereadores da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Cátia Sousa e José António Garcia, e os membros da Comissão de Festas de São Pedro.





Todos os eventos integrantes do programa festivo são gratuitos e abertos ao público em geral.