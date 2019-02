Câmara da Praia da Vitória com promoção turística focada na natureza e qualidade ambiental

O concelho da Praia da Vitória conta com uma nova imagem promocional, focada na natureza e na qualidade ambiental, bem como nas muitas oportunidades que, quem visita a ilha pode usufruir, desde a baía até ao interior, utilizando os serviços das empresas de animação turística com sede na Praia.

Em conferência de imprensa, Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e Tiago Ormonde, vereador responsável pela pasta do turismo, destacaram “um novo ciclo de promoção turística do concelho”, salientando uma certa “complementaridade” com o concelho vizinho de Angra do Heroísmo, para em conjunto promoveram a ilha Terceira, e apelando “à necessidade de estabilidade dos mercados emissores” de turistas para a ilha.





De acordo com nota de imprensa, na ocasião, Tibério Dinis lembrou as apostas que não correram tão bem no passado, “como a que se chegou a fazer na Alemanha”, para sublinhar a importância da “estabilidade dos mercados”, na ótica de que não se pode estar sempre sem saber se os principais mercados são Portugal Continental, Espanha, EUA ou outros.





“Quando falamos de turismo, temos que falar de acessibilidades e transportes. Quando nós definimos, localmente, uma estratégia de promoção turística fazemo-lo baseados naqueles que são os mercados emissores de turistas. Qualquer empresa ou município, quando desenvolve a sua estratégia de promoção, precisa fundamentalmente de estabilidade nos mercados emissores porque se vamos investir em promoção nestes mercados, precisamos ter a certeza que o investimento terá retorno”, afirmou o edil.





Tibério Dinis diz que tem havido esta preocupação “em todos os fóruns” onde a Câmara Municipal tem assento, lembrando a recente reunião do Conselho de Ilha da Terceira, por exemplo.





As preocupações não se ficam apenas pelos transportes, uma vez que, sublinha o autarca, a “estratégia de promoção do destino turístico Terceira está presente no trabalho conjunto que as Câmaras Municipais da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo tem vindo a desenvolver”. Um exemplo prático é o facto de, pela primeira vez, este ano, ambos os concelhos vão estar juntos na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) – a maior feira turística de Portugal.





Quanto à promoção turística da Praia da Vitória, em concreto, o presidente do município sublinhou que “este executivo camarário tem adotado uma estratégia contínua na promoção turística do concelho, focada numa pessoa, nomeadamente, Rui Caria, produtor e realizador dos filmes promocionais da Praia da Vitória, para que haja uma linguagem comum na estratégia de promoção, mas que seja diferenciada em termos de produtos a oferecer todos os anos”.





Tibério Dinis recordou que no ano passado “apresentamos um vídeo muito focado no centro histórico da Praia da Vitória e este ano damos destaque à natureza. Não promovemos só a contemplação, queremos demonstrar o que a Praia da Vitória tem para oferecer ao nível de novas e marcantes experiências. Nós (Câmara Municipal) fazemos a promoção, mas o grande trabalho é das empresas sediadas na Praia”.