Câmara da Povoação promove convívio com grupo “Caminho para a Liberdade”

Através do Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Povoação, o grupo de ajuda mútua do projeto “Caminho para a Liberdade” realizou o seu convívio anual, com um passeio à volta da Lagoa das Furnas e almoço, onde compareceu o presidente da autarquia, Pedro Melo e o vice-presidente, Alberto Bulhões.

Durante a época natalícia, o grupo desenvolve outra atividade, nomeadamente, uma campanha solidária de recolha de bens alimentares que depois são distribuídos pelas famílias mais carenciadas do município.Refere nota da autarquia que este ano a campanha já está em marcha com a recolha dos respetivos géneros alimentares em diversas lojas do concelho.





O grupo “Caminho para a Liberdade” é liderado pelo Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Povoação e que tem como objetivos minimizar as consequências da problemática das toxicodependências no concelho, nomeadamente com a ocupação os membros do grupo em contexto de trabalho, acompanhamento psicossocial e encaminhamento para unidades de tratamento.





O projeto “Caminho para a Liberdade” existe há 9 anos e conta com 28 elementos. Na altura em que surgiu foi considerado um projeto inovador na Região. Passado este tempo, continua a ser liderado pela Câmara Municipal da Povoação, que conta com a parceria da Santa Casa da Misericórdia da Povoação e do Governo Regional, através da Direção Regional de Saúde e do Instituto da Segurança Social dos Açores.